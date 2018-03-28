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    В Нижнем Новгороде к 150-летию со дня рождения Горького поставили спектакль. Нижний Новгород, литература, памятники, писатели, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижнем Новгороде к 150-летию со дня рождения Горького поставили спектакль

    В Нижнем Новгороде к 150-летию со дня рождения Горького поставили спектакль

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    В Нижнем Новгороде к <nobr>150-летию</nobr> со дня рождения Горького поставили спектакль

    В Нижнем Новгороде к 150-летию со дня рождения Горького поставили спектакль

    В Нижнем Новгороде к <nobr>150-летию</nobr> со дня рождения Горького поставили спектакль

      Ровно 150 лет назад родился самый издаваемый советский писатель, которого благодарные читатели носили на руках. Личный друг Сталина и увлеченный философ, он вызывал возмущение и Николая II, и Ленина. Это все о Максиме Горьком. Многие и сейчас не могут однозначно ответить на многие вопросы литератора.

      Помнят о Горьком на его родине в Нижнем Новгороде. Два класса церковно-приходской школы — это ведь про него. Как бедный провинциал, не получивший систематического образования, стал одним из классиков мировой литературы, весь мир до сих пор удивляется.

      В квартире-музее невероятно атмосферно. Здесь представлены полторы тысячи подлинных вещей писателя. Здесь даже рисунок обоев тот же, как и 115 лет назад. Говорят, если затаить дыхание, можно даже голос Горького услышать.

      То, где он жил, уже будучи знаменитым, разительно отличается от того, о ком и о чем он писал. Это не просто его квартира, а целый этаж! Снимал писатель за сумасшедшие по тем временам деньги — 1000 рублей в год. Но писал все больше о босяках. За эти «голоса из народа» советская пропаганда и приклеила ему ярлык «пролетарский писатель».

      Алла Лебедева, заведующая квартирой-музеем А. М. Горького: «Ну, это очень суженное такое вот представление, что Горький — пролетарский писатель. Хотя оно приклеилось к нему очень мощно. Как правило, приходят и до сих пор называют его именно пролетарским писателем».

      На родине писателя к юбилею впервые поставили пьесу не по Горькому, а о нем — «Странный парень». Здесь нет фирменного оканья, да и героям по 20 лет. Из нашего времени они попадают в прошлое и встречают там своего ровесника. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Шамина.

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