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    Вашингтон ждет ответа Москвы на высылку российских дипломатов. США, Трамп Дональд, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВашингтон ждет ответа Москвы на высылку российских дипломатов

    Вашингтон ждет ответа Москвы на высылку российских дипломатов

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    Вашингтон ждет ответа Москвы на высылку российских дипломатов

    Вашингтон ждет ответа Москвы на высылку российских дипломатов

      Общие цифры по высланным российским дипломатам назвали в Белом доме. Официальный представитель Сара Сандерс окрестила сотрудников дипмиссии «офицерами разведки» и подтвердила, что именно Вашингтон повлиял на решение других стран поддержать Великобританию и выслать послов. К демаршу присоединился накануне и Североатлантический альянс.

      Скоординированная дипломатическая атака на Россию продолжает увеличиваться в масштабах. Последней страной, присоединившейся к высылке сотрудников российских дипмиссий, стала Молдова. Она выдворяет трех человек. Плюс к акции подключается НАТО. Североатлантический альянс высылает семерых российских сотрудников, работавших в организации. Еще троим, только собиравшимся приехать, откажут в визе. Но при этом в НАТО все равно продолжают рассчитывать на сотрудничество с Россией.

      Странный сигнал повторили и в Белом доме. Там тоже надеются на продолжение диалога с Москвой, хотя пресс-секретарь Сара Сандерс не делала секрета, что на решение европейских стран поддержать демарш повлияла именно администрация президента США.

      Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Этим утром больше 25 стран выдворили 150 русских офицеров разведки скрывавшихся под дипломатическим иммунитетом. Правительство США готово работать с Россией».

      «Сделать хуже, чтобы стало лучше» — как это может сработать, в Вашингтоне не объяснили. Зато американские медиа и истеблишмент приветствовали высылку. Издания пишут: «Изгнание русских Трампом оставило Москву ошеломленной», «Наконец-то, Трамп против России: выдворение приятелей Путина».

      То есть не удается доказать российское вмешательство в американские выборы, но все равно получайте по заслугам. Спикер нижней палаты Конгресса США Пол Райан, выступая в чешском парламенте, дал понять, что международный дипломатический демарш — это реакция по совокупности российских грехов.

      Пол Райан, спикер палаты представителей Конгресса США: «Солидарность на этой границе свободы важна сейчас как никогда. Россия вмешивается в демократические выборы в Европе так же, как она делала это в США, и мы этого не потерпим».

      Но даже несмотря на высылку дипломатов в США продолжают звучат голоса, что Трамп недостаточно жестко отвечает на вызовы России и отказывается критиковать Путина. От главы Белого дома требуют новых санкций против Москвы.

      Ари Флейшер, в 2001–2003 гг.  — пресс-секретарь президента Джорджа Буша-младшего: «Нужно наказывать олигархов, которые позволяют русским делать то, что они делают. Это привлечет внимание Москвы, если мы начнем замораживать счета или запретим приезжать. Многие олигархи заработали деньги сомнительным путем в России, они любят путешествовать. Мы должны лишить их возможности это делать».

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, термина «новая холодная война» политики старательно избегают, но от параллелей никуда не деться. В Америке сейчас ждут ответных мер России на высылку дипломатов. От этого, как заявляют, будут зависеть дальнейшие решения Белого дома.

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