Жизнь дала трещину: в Ростове-на-Дону люди переехали из квартир в палатки

В Ростове-на-Дону жильцы одной из многоэтажек сегодня начинают день в палатках, которые разбили прямо во дворе. Ценные вещи и документы взяли с собой, а еду готовят на костре. Дело здесь вовсе не в романтике, просто оставаться в своих квартирах стало опасно для жизни. С каждым днем трещины в стенах увеличиваются, а потолок вот-вот рухнет. Однако власти не собираются ни переселять, ни даже говорить с жильцами, а те пока не знают главного. Оказывается, судьба аварийного дома уже определена.

Двор в историческом центре Ростова сейчас больше похож на лагерь беженцев: палатки, баулы с вещами, костер… Жильцы этого дома частенько проводят время на свежем воздухе, опасаясь за свою жизнь. Когда здание начинает ходить ходуном, школьники делают уроки на улице. У большинства семей здесь есть дети.



Алина, местная жительница: «Мы с сестрой остаемся, когда мама на работе. Когда крыша скрипит, то сестра начинает реветь, что сейчас упадет дом на нас».



Трещины на потолке и стенах, осыпающаяся кусками штукатурка. Здание, построенное в конце XIX века, находится в критическом состоянии. В техпаспорте одной из квартир указано: дом изношен на 76%.



Людмила Журавлёва, местная жительница: «С первого по третий этаж по стене висят газовые колонки, то есть стена если обрушится, просто взорвется газ».



По стене, если смотреть с улицы, видна огромная трещина тянется от крыши до фундамента. Маяк наблюдения за трещинами в здании установили на одной из несущих стен в ноябре прошлого года. Расстояние между меткой и краем стекла показывает, что дом продолжает разрушаться. За 4 месяца трещина увеличилась на полтора сантиметра. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Антропова.