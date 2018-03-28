Улицы разбитых фонарей <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей 16+
    •  

    Трех мужчин с ножевыми ранениями нашли в московском парке

    комментировать

    Трех мужчин с ножевыми ранениями нашли в московском парке

    Трех мужчин с ножевыми ранениями нашли в московском парке

    Драка произошла в парке «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. С ножевыми ранениями госпитализированы три человека.

    Трех человек с колото-резаными ранениями в грудь и живот нашли у входа в московский парк «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Пострадавшие — 1983, 1993 и 1989 годов рождения, сообщили ТАСС в столичном МВД.

    Конфликт произошел вечером 27 марта. Со слов пострадавших, они получили ранения от неизвестных людей во время ссоры.

    Все трое мужчин госпитализированы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru