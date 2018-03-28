Трех мужчин с ножевыми ранениями нашли в московском парке

Драка произошла в парке «Кузьминки» на
юго-востоке Москвы. С ножевыми ранениями госпитализированы три человека.
Трех человек с колото-резаными ранениями в грудь и живот нашли у входа в московский парк «Кузьминки» на юго-востоке Москвы. Пострадавшие — 1983, 1993 и 1989 годов рождения, сообщили ТАСС в столичном МВД.
Конфликт произошел вечером 27 марта. Со слов пострадавших, они получили ранения от неизвестных людей во время ссоры.
Все трое мужчин госпитализированы.
Конфликт произошел вечером 27 марта. Со слов пострадавших, они получили ранения от неизвестных людей во время ссоры.
Все трое мужчин госпитализированы.
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