Володин: правда по делу Скрипаля может привести к отставке Терезы Мэй

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин считает, что объективное расследование обстоятельств отравления в Солсбери агента британских спецлужб Сергея Скрипаля и его дочери может обернуться серьезными последствиями для политической элиты Соединенного Королевства, прежде всего для премьера Терезы Мэй.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Если только вскроется и для всех станет понятно, что заявления этого политика не соответствуют действительности, что все введены в заблуждение, ей ничего не останется, кроме как уйти в отставку».
По словам Володина, Мэй предоставила общественности заведомо ложную информацию (относительно виновности Москвы в отравлении Скрипаля — прим. НТВ.Ru), «изначально выдавая ее как объективную, как истину». Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не причастна к этому инциденту.
Вячеслав Володин: «Все поведение британских политиков говорит как раз о том, что они боятся: правда откроется, и ни у кого не останется и тени сомнений в том, что эта история имеет отношение исключительно к Британии, Россия же здесь совершенно ни при чем. И это для британских властей трагедия, потому что это, собственно, означает крах партии власти и тех политиков, которые придумали все это про виновность России».
Володин выразил надежду, что эксперты, работающие по делу Скрипаля, придут к объективным выводам. При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что все же правильно расследование вести вместе с той страной, в адрес которой выдвигаются такие обвинения.
Председатель Госдумы считает, что неслучайно Лондон отказывается предоставить Москве материалы по этому делу. Володин уверен, что правда в данном случае чревата для Лондона большим скандалом, передает «Интерфакс».
В связи прозвучавшими в Лондоне обвинениями в адрес Москвы по делу Скрипаля власти США, а также целый ряд стран ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов. При этом в Москве не раз заявляли о непричастности к инциденту, произошедшему в Солсбери.
По словам Володина, Мэй предоставила общественности заведомо ложную информацию (относительно виновности Москвы в отравлении Скрипаля — прим. НТВ.Ru), «изначально выдавая ее как объективную, как истину». Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия не причастна к этому инциденту.
Вячеслав Володин: «Все поведение британских политиков говорит как раз о том, что они боятся: правда откроется, и ни у кого не останется и тени сомнений в том, что эта история имеет отношение исключительно к Британии, Россия же здесь совершенно ни при чем. И это для британских властей трагедия, потому что это, собственно, означает крах партии власти и тех политиков, которые придумали все это про виновность России».
Володин выразил надежду, что эксперты, работающие по делу Скрипаля, придут к объективным выводам. При этом спикер нижней палаты парламента отметил, что все же правильно расследование вести вместе с той страной, в адрес которой выдвигаются такие обвинения.
Председатель Госдумы считает, что неслучайно Лондон отказывается предоставить Москве материалы по этому делу. Володин уверен, что правда в данном случае чревата для Лондона большим скандалом, передает «Интерфакс».
В связи прозвучавшими в Лондоне обвинениями в адрес Москвы по делу Скрипаля власти США, а также целый ряд стран ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов. При этом в Москве не раз заявляли о непричастности к инциденту, произошедшему в Солсбери.
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