«Жизнь потеряла смысл»: кемеровчанин рассказал о гибели семьи горящем ТЦ

Сотни жителей Кемерова собрались на отпевание семьи Агарковых, погибшей при пожаре в торговом комплексе «Зимняя вишня».
По информации РИА Новости, горожане с цветами, венками и мягкими игрушками пришли к храму Святой Троицы, где проходит панихида. Сергей Агарков, потерявший в этой трагедии мать, 8-летнего сына Костю и 10-летнюю дочку Машу, рассказал, что его родные погибли от угарного газа.
Сергей Агарков, житель Кемерова: «Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл».
На прошедший накануне народный сход супруги Агарковы пришли с портретами погибшей 68-летней Надежды Васильевны, Маши и Кости. Под портретом девочки были указаны годы жизни «2008–2018» и размещена надпись о том, что она была отличницей. Сергей Агарков говорил о погибшей дочери, не сдерживая рыданий.
Сергей Агарков: «Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты».
В тот день Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы Маша и Костя провели с ней воскресенье.
Сергей Агарков: «Я им говорил: идите в „Аврору“ (другой кемеровский кинотеатр — прим. НТВ.Ru), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца („Кролик Питер“)».
По словам убитого горем отца, дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.
Сергей Агарков: «У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась».
Сергей рассказал, что своих детей он опознал по ботиночкам и одежде.
Сегодня весь день в среду в разных соборах и на кладбищах Кемерова будут идти траурные мероприятия. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате этой трагедии, по последним данным, погибли 64 человека. Большинство жертв — дети.
Сергей Агарков, житель Кемерова: «Сегодня я их похороню, а завтра и не знаю, чем заняться. Моя жизнь потеряла смысл».
На прошедший накануне народный сход супруги Агарковы пришли с портретами погибшей 68-летней Надежды Васильевны, Маши и Кости. Под портретом девочки были указаны годы жизни «2008–2018» и размещена надпись о том, что она была отличницей. Сергей Агарков говорил о погибшей дочери, не сдерживая рыданий.
Сергей Агарков: «Машенька у нас ГТО сдала, разряд получила. Она спортсменка, она могла бы убежать. Просто там были все двери закрыты».
В тот день Агарковы отвезли детей к бабушке, чтобы Маша и Костя провели с ней воскресенье.
Сергей Агарков: «Я им говорил: идите в „Аврору“ (другой кемеровский кинотеатр — прим. НТВ.Ru), но Машенька очень хотела посмотреть мультфильм про зайца („Кролик Питер“)».
По словам убитого горем отца, дети с бабушкой не успели выбраться из кинозала и задохнулись в дыму.
Сергей Агарков: «У мамы телефон потом сутки работал — я звонил на него. Это значит, что она задохнулась».
Сергей рассказал, что своих детей он опознал по ботиночкам и одежде.
Сегодня весь день в среду в разных соборах и на кладбищах Кемерова будут идти траурные мероприятия. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате этой трагедии, по последним данным, погибли 64 человека. Большинство жертв — дети.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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