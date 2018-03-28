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    В Японском море «Варяг» и «Адмирал Пантелеев» атаковали судно условного врага

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    В Японском море «Варяг» и «Адмирал Пантелеев» атаковали судно условного врага

    В Японском море «Варяг» и «Адмирал Пантелеев» атаковали судно условного врага

    Корабли Тихоокеанского флота провели учения в Японском море и поразили подлодку «неприятеля».

    Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», являющийся флагманом Тихоокеанского флота, и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» провели противолодочные учения в Японском море.

    Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту: «БПК „Адмирал Пантелеев“ в заливе Петра Великого осуществил поиск подводной лодки условного противника, в роли которой выступала одна из субмарин соединения Приморской флотилии разнородных сил. Для обеспечения решения задачи был задействован палубный противолодочный вертолет Ка-27».

    После контакта с подлодкой данные о ее местонахождении были отправлены экипажу «Варяга». В рамках учений «Адмирал Пантелеев» атаковал подводную цель реактивными глубинными бомбами, а «Варяг» обстрелял указанный сектор реактивными бомбами и произвел залп учебными торпедами.

    По информации РИА Новости, ранее поиском и уничтожением подводной лодки условного противника занимались большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов».

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