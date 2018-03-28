МЧС завершило обследование здания ТЦ «Зимняя вишня»

МЧС завершило обследование сгоревшего здания кемеровского торгового центра «Зимняя вишня». Об этом сообщили в
пресс-службе главного управления МЧС по области.
Пресс-служба МЧС: «Мы завершили обследование здания. Были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Эти данные анализируются для оценки устойчивости здания».
Помимо вибродатчиков в здании были установлены ультразвуковые приборы «Стрела-П», передает «Интерфакс».
Все полученные на месте данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Далее специалисты института в течение нескольких дней проведут анализ, результаты которого позволят понять в каком состоянии находится здание и насколько оно устойчиво.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. 27 марта поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. Среди жертв большое число детей.
Соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Помимо вибродатчиков в здании были установлены ультразвуковые приборы «Стрела-П», передает «Интерфакс».
Все полученные на месте данные передаются во Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Далее специалисты института в течение нескольких дней проведут анализ, результаты которого позволят понять в каком состоянии находится здание и насколько оно устойчиво.
Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. 27 марта поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. Среди жертв большое число детей.
Соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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