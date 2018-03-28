После пожара в «Зимней вишне» инспекторы проверяют ТЦ по всей России

По всей стране начались проверки
торгово-развлекательных центров. Инспекторы взялись за ТЦ после убийственного пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». В том же Кемерове у одного из торговых комплексов начали строить пожарную лестницу.
В Воронеже прокуроры нагрянули в крупный комплекс «Галерея Чижова». Там проверить систему пожарной безопасности сразу не удалось. Руководитель управляющей компании заявила сотрудникам МЧС и прокуратуры, что учебная тревога напугает посетителей и нанесет материальный ущерб арендаторам. Когда тревогу все-таки объявили, покупатели кинулись не к пожарным выходам, а к эскалаторам. Позже они признавались, что не понимают, как действовать в случае возгорания и где находятся эвакуационные выходы.
Денис Печенкин, помощник прокурора г. Воронежа: «Типичными, как всегда, являются нарушения требований к путям эвакуаций и первичным средствам пожаротушения. Они выявляется практически на всех объектах».
Проверки уже начались и в Казани. В центре «Горки Парк» двери эвакуационного выхода открывались с большим трудом, а некоторые и вовсе были блокированы пластиковыми замками.
В ближайшие дни региональные прокуроры вместе со специалистами МЧС должны проверить пожарную безопасность во всех торговых комплексах страны. Такое поручение накануне дали в Генпрокуратуре.
Вся Россия сегодня погрузилась в траур. Страна скорбит по погибшим в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где на четвертом этаже 25 марта произошел страшный пожар, унесший, по последним данным, 64 жизни. Опознаны 25 жертв, госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.
Денис Печенкин, помощник прокурора г. Воронежа: «Типичными, как всегда, являются нарушения требований к путям эвакуаций и первичным средствам пожаротушения. Они выявляется практически на всех объектах».
Проверки уже начались и в Казани. В центре «Горки Парк» двери эвакуационного выхода открывались с большим трудом, а некоторые и вовсе были блокированы пластиковыми замками.
В ближайшие дни региональные прокуроры вместе со специалистами МЧС должны проверить пожарную безопасность во всех торговых комплексах страны. Такое поручение накануне дали в Генпрокуратуре.
Вся Россия сегодня погрузилась в траур. Страна скорбит по погибшим в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где на четвертом этаже 25 марта произошел страшный пожар, унесший, по последним данным, 64 жизни. Опознаны 25 жертв, госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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