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    СМИ: Харви Кейтель снимется в новом фильме Лунгина

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    СМИ: Харви Кейтель снимется в новом фильме Лунгина

    СМИ: Харви Кейтель снимется в новом фильме Лунгина

    Популярный американский актер Харви Кейтель, известный по фильмам Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», снимется в новом фильме российского режиссера Павла Лунгина «Исав».

    Съемки картины стартуют в апреле в Израиле, сообщает журнал Variety. В прокат лента выйдет в 2019 году.

    Павел Лунгин, режиссер: «Мой фильм — это история о великой любви, возвращении и беспощадности времени. Фильм повествует о том, что есть в жизни вещи, исцелить которые время не в силах. И есть такие ошибки, которые лучше не совершать».

    Харви Кейтель, рассказывая о картине, отметил, что конфликты и ревность любящих, показанные в этой истории, «способны захватить дух».

    Картина основана на произведении израильского писателя Меира Шалева. Это современная переработка библейской истории об Исаве. Кроме Кейтеля, в фильме сыграют Лиор Ашкенази, Марк Иванир, Юлия Пересильд, Ксения Раппопорт и Шира Хаас.

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