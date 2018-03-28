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    Си Цзиньпин: внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР

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    Си Цзиньпин: внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР

    Си Цзиньпин: внешние факторы не должны мешать дружбе Китая и КНДР

    Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что дружба между двумя странами является стратегическим и единственно правильным выбором. И никакие внешние факторы не должны на это влиять.

    Си Цзиньпин, председатель КНР: «Мы оба, товарищ председатель и я лично, на себе испытали и были свидетелями развития дружбы между КНР и КНДР. Обе стороны неоднократно заявляли, что дружба между двумя странами должна быть постоянной и развиваться лучше. Это стратегический и единственно правильный выбор для обеих сторон, который был сделан на основе истории и реальности, международной обстановки, ситуации в регионе и в целом на основе общего состояния отношений между КНДР и КНР. Никакое событие, когда бы оно ни случилось, не должно это изменить».

    В свою очередь, Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить КНДР с ответным визитом. И председатель КНР дал на это согласие, сообщает агентство Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Ким Чен Ын подтвердил, что готов к диалогу с США и Южной Кореей. В том числе, к переговорам на высшем уровне.

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