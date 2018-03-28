Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии

Неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на юге страны. Об инциденте сообщили в Twitter бывшего главы государства.
Из текста сообщения: «Кортеж экс-президента Лулы на юге страны только что получил как минимум три выстрела во время передвижения — без полицейского сопровождения — между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Два автобуса повреждены, никто не пострадал».
Напомним, бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Изначально его приговорили к девяти годам и шести месяцам тюрьмы. Впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию. Пока обвинительный приговор не подтвердит суд второй инстанции, подсудимый может оставаться на свободе.
A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria — sem escolta policial — o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSul pic.twitter.com/uiHszdG78P— Lula pelo Brasil (@LulapeloBrasil) 27 марта 2018 г.
Напомним, бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Изначально его приговорили к девяти годам и шести месяцам тюрьмы. Впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию. Пока обвинительный приговор не подтвердит суд второй инстанции, подсудимый может оставаться на свободе.
Комментарии