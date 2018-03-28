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    Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии

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    Неизвестные обстреляли кортеж экс-президента Бразилии

    Неизвестные обстреляли кортеж <nobr>экс-президента</nobr> Бразилии

    Неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на юге страны. Об инциденте сообщили в Twitter бывшего главы государства.

    Из текста сообщения: «Кортеж экс-президента Лулы на юге страны только что получил как минимум три выстрела во время передвижения — без полицейского сопровождения — между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул. Два автобуса повреждены, никто не пострадал».


    Напомним, бывший бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Изначально его приговорили к девяти годам и шести месяцам тюрьмы. Впоследствии решением суда приговор был увеличен до двенадцати лет и одного месяца тюрьмы. Защита бывшего президента подала апелляцию. Пока обвинительный приговор не подтвердит суд второй инстанции, подсудимый может оставаться на свободе.

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