Вторую ВПП в Домодедово открыли после инцидента с задымлением в самолете

Вторую
взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово открыли для вылета и прилета рейсов. Об этом сообщил представитель воздушной гавани.
Представитель аэропорта: «Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме».
Воздушное судно отбуксировали на место стоянки, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на борту самолет компании Globus (входит в группу компаний S7 Group) на ВПП в столичном аэропорту Домодедово. 129 пассажиров были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
СК начал проверку по факту случившегося. По предварительной версии, причиной задымления могло стать попадание влаги в систему кондиционирования.
Воздушное судно отбуксировали на место стоянки, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что задымление произошло на борту самолет компании Globus (входит в группу компаний S7 Group) на ВПП в столичном аэропорту Домодедово. 129 пассажиров были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.
СК начал проверку по факту случившегося. По предварительной версии, причиной задымления могло стать попадание влаги в систему кондиционирования.
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