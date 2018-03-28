Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Вторую ВПП в Домодедово открыли после инцидента с задымлением в самолете

    комментировать

    Вторую ВПП в Домодедово открыли после инцидента с задымлением в самолете

    Вторую ВПП в Домодедово открыли после инцидента с задымлением в самолете

    Вторую взлетно-посадочную полосу в столичном аэропорту Домодедово открыли для вылета и прилета рейсов. Об этом сообщил представитель воздушной гавани.

    Представитель аэропорта: «Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлетные полосы работают в штатном режиме».

    Воздушное судно отбуксировали на место стоянки, передает РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что задымление произошло на борту самолет компании Globus (входит в группу компаний S7 Group) на ВПП в столичном аэропорту Домодедово. 129 пассажиров были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

    СК начал проверку по факту случившегося. По предварительной версии, причиной задымления могло стать попадание влаги в систему кондиционирования.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru