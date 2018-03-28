Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Дипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона. Великобритания, Европа, дипломатия, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона

    Дипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона

    комментировать
    Дипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона

    Дипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона

    Дипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона

      Не все в Евросоюзе поддались на провокационные и бездоказательные призывы Великобритании о высылке российских дипломатов. Несмотря на то, что собственное мнение о России сегодня иметь чревато, некоторым удалось его сохранить.

      Канцлер Австрии Себастьян Курц самый молодой высокопоставленный политик в Европе. Но, как оказалось, не самый горячий. В своем Twitter он прямо написал, что не собирается сжигать мосты между Востоком и Западом. И будет держать канал диалога с Россией открытым.

      Отказался идти на поводу у Лондона и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. На заседании Национального совета в Братиславе он попросил не делать театральных жестов. Тем более, когда доказательств по делу Скрипаля у Великобритании нет.

      смотреть«Не отвечать нельзя»: Пушков прокомментировал массовую высылку дипломатов. Эксклюзив НТВ
      «Не отвечать нельзя»: Пушков прокомментировал массовую высылку дипломатов. Эксклюзив НТВ
      Но большинство стран Европы, увы, поддержали Великобританию, несмотря на отсутствие подтверждений причастности России к инциденту в Солсбери. Впрочем, если в деле Скрипаля они и будут, то, скорее всего, как в случае с хакерами на американских выборах: «мы все знаем, но по каким-то причинам предъявить ничего не можем».

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Дело Скрипаля

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru