Дипломатическая война: кто в ЕС отказался играть по правилам Лондона

Не все в Евросоюзе поддались на провокационные и бездоказательные призывы Великобритании о высылке российских дипломатов. Несмотря на то, что собственное мнение о России сегодня иметь чревато, некоторым удалось его сохранить.
Канцлер Австрии Себастьян Курц самый молодой высокопоставленный политик в Европе. Но, как оказалось, не самый горячий. В своем Twitter он прямо написал, что не собирается сжигать мосты между Востоком и Западом. И будет держать канал диалога с Россией открытым.
Отказался идти на поводу у Лондона и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. На заседании Национального совета в Братиславе он попросил не делать театральных жестов. Тем более, когда доказательств по делу Скрипаля у Великобритании нет.
Но большинство стран Европы, увы, поддержали Великобританию, несмотря на отсутствие подтверждений причастности России к инциденту в Солсбери. Впрочем, если в деле Скрипаля они и будут, то, скорее всего, как в случае с хакерами на американских выборах: «мы все знаем, но по каким-то причинам предъявить ничего не можем».
Подробности — в видеоматериале.
Отказался идти на поводу у Лондона и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. На заседании Национального совета в Братиславе он попросил не делать театральных жестов. Тем более, когда доказательств по делу Скрипаля у Великобритании нет.
Но большинство стран Европы, увы, поддержали Великобританию, несмотря на отсутствие подтверждений причастности России к инциденту в Солсбери. Впрочем, если в деле Скрипаля они и будут, то, скорее всего, как в случае с хакерами на американских выборах: «мы все знаем, но по каким-то причинам предъявить ничего не можем».
Подробности — в видеоматериале.
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