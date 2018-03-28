Посольство: почти 160 стран ждут доказательств причастности РФ к отравлению Скрипаля

Почти 160 стран «не из западного блока» считают, что британский власти должны предоставить доказательства причастности России к отравлению британского шпиона Скрипаля. Об этом заявил
пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что «вполне ясно, что Россия несет ответственность» за инцидент в Солсбери. Но, как отметили в посольстве, ее слова не являются доказательством, передает РИА Новости.
Посольство РФ: «Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное».
Напомним, в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля, власти США, а также целый ряд стран ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов. При этом в Москве не раз заявляли о непричастности к отравлению в Солсбери.
В МИД РФ высмеяли «секретные материалы» с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля
Посольство РФ: «Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное».
Напомним, в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля, власти США, а также целый ряд стран ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов. При этом в Москве не раз заявляли о непричастности к отравлению в Солсбери.
В МИД РФ высмеяли «секретные материалы» с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля
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