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    США призвали РФ признать ответственность за атаку на Скрипаля ради улучшения отношений

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    США призвали РФ признать ответственность за атаку на Скрипаля ради улучшения отношений

    США призвали РФ признать ответственность за атаку на Скрипаля ради улучшения отношений

    Чтобы наладить отношения с Соединенными Штатами и их союзниками Россия должна признать ответственность за атаку на Скрипаля. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    Науэрт заявила, что США готовы к диалогу, если Россия выполнит условия, передает РИА Новости.

    Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепа: «Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение».

    Ранее в Белом доме заявили, что ожидают присоединения большего числа стран к их решению о высылке российских дипломатов.

    смотреть«Не отвечать нельзя»: Пушков прокомментировал массовую высылку дипломатов. Эксклюзив НТВ
    «Не отвечать нельзя»: Пушков прокомментировал массовую высылку дипломатов. Эксклюзив НТВ
    Напомним, в Евросоюзе о высылке дипломатов РФ объявили 18 из 28 стран. Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, США — сразу 60. При этом в Вашингтоне заявили, что это способ «сократить российскую резидентуру». Североатлантический альянс принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть — с 30 до 20 сотрудников.

    При этом Великобритания до сих пор не предоставила никаких доказательств причастности России к инциденту в Солсбери. Сегодня газета «Коммерсант» получила материалы, на основании которых западные страны возложили на РФ ответственность за отравление британского шпиона Скрипаля. В МИД РФ эти документы признали крупнейшим провалом Лондона.

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