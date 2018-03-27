США ожидают, что к высылке дипломатов РФ присоединятся больше стран

Соединенные Штаты ожидают, что к их решению выслать российских дипломатов присоединятся больше стран. Об этом заявила на брифинге
пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Соединенные Штаты вместе с более чем 25 другими странами активизировали свои действия и приняли меры (по высылке дипломатов — ред.). И мы ожидаем, что и другие страны последуют за нами в этом направлении».
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп и Ангела Меркель высоко оценили совместные действия союзников по НАТО, стран ЕС и других партнеров, решивших выслать «негласных российских разведчиков в знак солидарности с Соединенным Королевством и в ответ на неосторожное использование Россией химического оружия».
Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, США — сразу 60. При этом в Вашингтоне заявили, что это способ «сократить российскую резидентуру».
В Евросоюзе о высылке дипломатов РФ объявили 18 из 28 стран. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть — с 30 до 20 сотрудников.
При этом обвинения в адрес РФ все еще ничем не подкрепляются. Сегодня посол США в России Джон Хантсман рассказал журналистам о некой распечатке, которая якобы подтверждает причастность России к инциденту в Солсбери. По его словам, Лондон распространил ее среди посольств зарубежных государств в России. Однако официальный предстаивтель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва документ получить не смогла.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Дональд Трамп и Ангела Меркель высоко оценили совместные действия союзников по НАТО, стран ЕС и других партнеров, решивших выслать «негласных российских разведчиков в знак солидарности с Соединенным Королевством и в ответ на неосторожное использование Россией химического оружия».
Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, США — сразу 60. При этом в Вашингтоне заявили, что это способ «сократить российскую резидентуру».
В Евросоюзе о высылке дипломатов РФ объявили 18 из 28 стран. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть — с 30 до 20 сотрудников.
При этом обвинения в адрес РФ все еще ничем не подкрепляются. Сегодня посол США в России Джон Хантсман рассказал журналистам о некой распечатке, которая якобы подтверждает причастность России к инциденту в Солсбери. По его словам, Лондон распространил ее среди посольств зарубежных государств в России. Однако официальный предстаивтель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва документ получить не смогла.
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