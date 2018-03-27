Посол РФ: Лондон не представил международным партнерам фактов по делу Скрипаля

Посол России в Великобритании Александр Яковенко на брифинге для иностранных послов заявил, что Лондон продолжает политизировать дело Скрипаля, пренебрегая своими международными обязательствами.
Посол Яковенко провел брифинг для послов иностранных государств, на котором представил позицию Москвы по делу Скрипаля, передает РИА Новости. Он заявил, что Россия по-прежнему готова к сотрудничеству с Великобританией по расследованию инцидента в Солсбери в рамках международно-правовых механизмов, в частности, Конвенции о запрещении химоружия. К сожалению, Лондон отказывается от взаимодействия.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Яковенко информировал коллег по дипкорпусу о том, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое дело Скрипалей, пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле».
В российском посольстве отметили, что продолжат требовать доступ к материалам расследования. Только при условии предоставления материалов дела можно надеяться на серьезную экспертную работу, которая способна привести к конкретным результатам.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Пока же Лондон продолжает отказываться от такого взаимодействия, что неприемлемо».
По словам Александра Яковенко, в ходе брифинга стало ясно, что британская сторона не представила международным партнерам фактов о расследовании дела Скрипаля.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит, и международного сообщества».
Напомним, в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля, власти США, а также целый ряд стран ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов. При этом в Москве не раз заявляли о непричастности к отравлению в Солсбери.
В МИД РФ высмеяли «секретные материалы» с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Яковенко информировал коллег по дипкорпусу о том, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое дело Скрипалей, пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле».
В российском посольстве отметили, что продолжат требовать доступ к материалам расследования. Только при условии предоставления материалов дела можно надеяться на серьезную экспертную работу, которая способна привести к конкретным результатам.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Пока же Лондон продолжает отказываться от такого взаимодействия, что неприемлемо».
По словам Александра Яковенко, в ходе брифинга стало ясно, что британская сторона не представила международным партнерам фактов о расследовании дела Скрипаля.
Из заявления посольства РФ в Великобритании: «Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит, и международного сообщества».
Напомним, в связи с обвинениями Лондона в адрес Москвы по делу Скрипаля, власти США, а также целый ряд стран ЕС приняли решение о выдворении российских дипломатов. При этом в Москве не раз заявляли о непричастности к отравлению в Солсбери.
В МИД РФ высмеяли «секретные материалы» с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля
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