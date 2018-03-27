Главу петербургского избиркома лишили премии за казусы на выборах

В ЦИКе есть серьезные претензии по проведению выборов в Петербурге. Сообщается, что в ближайшее время Северную столицу посетит специальная комиссия.
Глава петербургского избиркома остался без премии по итогам организации президентских выборов. Об этом сегодня заявил зампред ЦИК Николай Булаев, добавив, что есть серьезные замечания к работе городской комиссии. Какие уточнять он не стал, но в ближайшее время подробные выводы по возможным нарушениям и обращениям граждан должен сделать десант ревизоров из Центризбиркома.
Скорее всего, там недовольны уже вовсе не 9 тысячами горожан, которые через новую систему «Мобильный избиратель» якобы открепились от своих участков по несколько раз (рекордсмен открепился 59 раз). Эти факты выявили еще в преддверии выборов.
Уже после открылись еще более удивительные данные. Перед голосованием 400 с лишним тысяч петербуржцев, согласно заявкам в системе, решили сделать выбор в других регионах и даже странах. Многие из них 18 марта при этом появились на участках по месту регистрации и закономерно не нашли себя в списках. Кстати, в горизбиркоме не отрицают, что основное число обращений касается именно таких казусов.
Виктор Панкевич, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии: «Обращения поступали по недостаткам работы со списками избирателей. В том числе в этих обращениях 36 жалоб. Также поступали обращения по недостаткам применения механизма голосования по месту нахождения».
В общественной организации «Наблюдатели Петербурга» сейчас подробно следят за заседаниями по обращениям и жалобам избирателей. Впрочем, в основном, считают волонтеры, на уровне территориальных комиссий эта работа идет формально, да и запоздало.
Наблюдатели отмечают: в отличие от предыдущих выборных кампаний, действительно, нет вопиющих и массовых случаев вбросов или выдворений добровольцев, не замечены волонтерами и нарушения при подсчете.
Однако повсеместно сомнения вызывают данные по явке. Ее, по мнению «Наблюдателей Петербурга», искусственно повышали, сокращая изначальный список избирателей путем фейковых откреплений и другими способами.
Галина Культиасова, координатор общественной организации «Наблюдатели Петербурга», член ТИК №1 с правом совещательного голоса: «У нас в Адмиралтейском районе по сравнению с 1 января число избирателей уменьшилось примерно на 15 тысяч. И это всё было распределено между комиссиями и представлено как уведомление из местных администраций об убытии либо о смерти. Где всё-таки их внесли, получался странный феномен. Приходили люди, которые якобы убыли, либо которые якобы умерли».
В территориальных избирательных комиссиях продолжается разбор обращений избирателей. А итоговое заседание горизбиркома, куда граждане жалуются как в вышестоящую инстанцию, состоится в четверг, 29 марта.
Скорее всего, там недовольны уже вовсе не 9 тысячами горожан, которые через новую систему «Мобильный избиратель» якобы открепились от своих участков по несколько раз (рекордсмен открепился 59 раз). Эти факты выявили еще в преддверии выборов.
Уже после открылись еще более удивительные данные. Перед голосованием 400 с лишним тысяч петербуржцев, согласно заявкам в системе, решили сделать выбор в других регионах и даже странах. Многие из них 18 марта при этом появились на участках по месту регистрации и закономерно не нашли себя в списках. Кстати, в горизбиркоме не отрицают, что основное число обращений касается именно таких казусов.
Виктор Панкевич, председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии: «Обращения поступали по недостаткам работы со списками избирателей. В том числе в этих обращениях 36 жалоб. Также поступали обращения по недостаткам применения механизма голосования по месту нахождения».
В общественной организации «Наблюдатели Петербурга» сейчас подробно следят за заседаниями по обращениям и жалобам избирателей. Впрочем, в основном, считают волонтеры, на уровне территориальных комиссий эта работа идет формально, да и запоздало.
Наблюдатели отмечают: в отличие от предыдущих выборных кампаний, действительно, нет вопиющих и массовых случаев вбросов или выдворений добровольцев, не замечены волонтерами и нарушения при подсчете.
Однако повсеместно сомнения вызывают данные по явке. Ее, по мнению «Наблюдателей Петербурга», искусственно повышали, сокращая изначальный список избирателей путем фейковых откреплений и другими способами.
Галина Культиасова, координатор общественной организации «Наблюдатели Петербурга», член ТИК №1 с правом совещательного голоса: «У нас в Адмиралтейском районе по сравнению с 1 января число избирателей уменьшилось примерно на 15 тысяч. И это всё было распределено между комиссиями и представлено как уведомление из местных администраций об убытии либо о смерти. Где всё-таки их внесли, получался странный феномен. Приходили люди, которые якобы убыли, либо которые якобы умерли».
В территориальных избирательных комиссиях продолжается разбор обращений избирателей. А итоговое заседание горизбиркома, куда граждане жалуются как в вышестоящую инстанцию, состоится в четверг, 29 марта.
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