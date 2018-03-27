«Кемерово, мы с тобой»: петербуржцы чтут память жертв чудовищного пожара

Сотни людей на Дворцовой площади и Марсовом поле поминают погибших кемеровчан.
В центре Петербурга вспоминают жертв кемеровской трагедии. На Дворцовой площади и на Марсовом поле проходят траурные митинги «Кемерово, мы с тобой!». Несколько сотен людей пришли без плакатов и лозунгов. У них в руках только свечи, цветы и игрушки.
Сегодня такие акции проходят по всей стране. По официальным данным, пожар 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пропавшими без вести считаются 38 человек, 26 из — них дети. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в больнице.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, на мгновение всё Марсово поле замолчало. Никто из сотен пришедших в течение нескольких минут не проронил ни слова. Вокруг были слышны лишь двигатели проезжавших мимо машин.
Город скорбит, город вспоминает каждого, кого не стало в той страшной трагедии. Пришедшие рассказывали, что очень трудно представить, как дети оказались по сути в западне и никак не могли выбраться.
Изначально акция памяти в Петербурге планировалась еще накануне, когда не было известно об общенациональном трауре. Многие регионы принимали самостоятельно решения о дне скорби. Петербуржцы просто пытались понять, как и чем в такой ситуации можно помочь сибирякам. Решили, что можно помочь поддержкой.
Между тем в Ленинградской области на центральных площадях городов и поселков люди зажигали свечи в 17:00.
Сегодня такие акции проходят по всей стране. По официальным данным, пожар 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Пропавшими без вести считаются 38 человек, 26 из — них дети. 68 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 15 человек находятся в больнице.
Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, на мгновение всё Марсово поле замолчало. Никто из сотен пришедших в течение нескольких минут не проронил ни слова. Вокруг были слышны лишь двигатели проезжавших мимо машин.
Город скорбит, город вспоминает каждого, кого не стало в той страшной трагедии. Пришедшие рассказывали, что очень трудно представить, как дети оказались по сути в западне и никак не могли выбраться.
Изначально акция памяти в Петербурге планировалась еще накануне, когда не было известно об общенациональном трауре. Многие регионы принимали самостоятельно решения о дне скорби. Петербуржцы просто пытались понять, как и чем в такой ситуации можно помочь сибирякам. Решили, что можно помочь поддержкой.
Между тем в Ленинградской области на центральных площадях городов и поселков люди зажигали свечи в 17:00.
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