Французы ведут в счете в товарищеском матче на «Стадионе Санкт-Петербург»

Второй тайм матча сборных России и Франции завершается со счетом 1:2 в пользу гостей.
Второй тайм товарищеского матча Россия — Франция подходит к концу. На 49-й минуте счет открыл Поль Погба. А спустя 20 минут Фёдор Смолов после передачи Игоря Смольникова распечатал французские ворота. Счет игры стал 1:2 в пользу гостей. В настоящий момент счет 3:1 в пользу французов. Гол за пять минут до окончания основного времени забил Килеан Мбаппе. Он оформил дубль.
Сегодняшний матч в Петербурге — это своеобразная генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Обе команды стремятся сполна реабилитироваться перед своими болельщиками за обидные поражения в контрольных поединках в конце минувшей недели.
Тогда россияне уступили в Москве бразильцам с разгромным счетом 0:3. А подопечные Дидье Дешама привезли в Петербург сильнейший состав после поражения от колумбийцев. Но болельщики команды Станислава Черчесова верят в успех его подопечных.
Сегодняшний матч в Петербурге — это своеобразная генеральная репетиция перед чемпионатом мира. Обе команды стремятся сполна реабилитироваться перед своими болельщиками за обидные поражения в контрольных поединках в конце минувшей недели.
Тогда россияне уступили в Москве бразильцам с разгромным счетом 0:3. А подопечные Дидье Дешама привезли в Петербург сильнейший состав после поражения от колумбийцев. Но болельщики команды Станислава Черчесова верят в успех его подопечных.
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