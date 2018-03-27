СК заинтересовался пранкером, распространившим слухи о «сотнях жертв» в Кемерове

Следователи дадут правовую оценку действиям украинского пранкера, который поглумился над трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» и распространил ложную информацию о «сотнях жертв» пожара.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе».
Речь идет об украинском блогере, который известен в Сети под именем Евгений Вольнов. Он звонил в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовал им готовить места для 300 жертв пожара. Свои действия он транслировал на YouTube.
Светлана Петренко: «Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших».
Также пранкер звонил в государственные органы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», настоятельно советовал убрать цветы и игрушки, которые приносят к сгоревшему ТЦ скорбящие кемеровчане.
Светлана Петренко: «Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре».
Как сообщали в СК ранее, в результате пожара всего поступило 67 заявлений о пропавших. На данный момент подтвержденное число жертв — 64, опознаны более 20 погибших, останки остальных жертв идентифицируют с помощью ДНК-экспертизы.
Речь идет об украинском блогере, который известен в Сети под именем Евгений Вольнов. Он звонил в кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и рекомендовал им готовить места для 300 жертв пожара. Свои действия он транслировал на YouTube.
Светлана Петренко: «Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших».
Также пранкер звонил в государственные органы и, представляясь неким «Поздняковым из администрации президента», настоятельно советовал убрать цветы и игрушки, которые приносят к сгоревшему ТЦ скорбящие кемеровчане.
Светлана Петренко: «Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре».
Как сообщали в СК ранее, в результате пожара всего поступило 67 заявлений о пропавших. На данный момент подтвержденное число жертв — 64, опознаны более 20 погибших, останки остальных жертв идентифицируют с помощью ДНК-экспертизы.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
Комментарии