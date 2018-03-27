В соцсетях ответили на заявления Киева об «украинской Кубани»

Каждую неделю кто-нибудь оттуда завоевывает Крым и Кубань . Сегодня очередь Омэляна. — Альбина Моисеевна (@albinamoiseevna) 27 марта 2018 г.

Министр инфраструктуры Украины Омелян где-то взял забористой травы и посмотрел на Крымский мост слегка замутненным взглядом:



— С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань.



Выдыхай, бобер, выдыхай! — Oleg (@oleggrishhenko2) 27 марта 2018 г.

Это какая-то политическая шизофрения:



«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.https://t.co/il2VexCHHV — Иван Мезюхо (@mezyukho) 27 марта 2018 г.

В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым: https://t.co/HwYH64YLcB Морда треснет! Кубань была,есть и будет всегда РОССИЙСКОЙ! — Vlad Vovin (@VladimirVovin) 27 марта 2018 г.

Вот что они там курят ,А????…В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым: https://t.co/492hV7BVTR — АфРоДиЗиАк (@f4jWwuWFmJ1wOrT) 27 марта 2018 г.

Крым и Кубань были русскими, есть русские и останутся навечно русскими! pic.twitter.com/umXGSPtD6t — Надежда Румянцева (@n_rumyanceva) 27 марта 2018 г.

откуда эти идиоты берутся вообще? Кубань никогда в своей истории не была «украиной», а Крым был ей по недоразумению каких-то 23 года — Павел (@pavel7766) 27 марта 2018 г.

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