В соцсетях ответили на заявления Киева об «украинской Кубани»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян высказал свою позицию по строительству Крымского моста, назвав Кубань «украинской».
При этом он признал, что запуск Крымского моста грозит значительными убытками Киеву, передает УНН.
Владимир Омелян: «Мы несем убытки. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам».
Жители Кубани отреагировали на абсурдное заявление украинского министра в социальных сетях.
Каждую неделю кто-нибудь оттуда завоевывает Крым и Кубань . Сегодня очередь Омэляна.— Альбина Моисеевна (@albinamoiseevna) 27 марта 2018 г.
Министр инфраструктуры Украины Омелян где-то взял забористой травы и посмотрел на Крымский мост слегка замутненным взглядом:— Oleg (@oleggrishhenko2) 27 марта 2018 г.
— С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань.
Выдыхай, бобер, выдыхай!
Это какая-то политическая шизофрения:— Иван Мезюхо (@mezyukho) 27 марта 2018 г.
«С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.https://t.co/il2VexCHHV
В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым: https://t.co/HwYH64YLcB Морда треснет! Кубань была,есть и будет всегда РОССИЙСКОЙ!— Vlad Vovin (@VladimirVovin) 27 марта 2018 г.
Вот что они там курят ,А????…В Киеве вновь назвали Кубань украинской, объясняя позицию по мосту в Крым: https://t.co/492hV7BVTR— АфРоДиЗиАк (@f4jWwuWFmJ1wOrT) 27 марта 2018 г.
Крым и Кубань были русскими, есть русские и останутся навечно русскими! pic.twitter.com/umXGSPtD6t— Надежда Румянцева (@n_rumyanceva) 27 марта 2018 г.
откуда эти идиоты берутся вообще? Кубань никогда в своей истории не была «украиной», а Крым был ей по недоразумению каких-то 23 года— Павел (@pavel7766) 27 марта 2018 г.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. За это решение высказалось большинство жителей полуострова.
19-километровый мост Крымский мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России. Изначально планировалось, что первые автомобили проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае.
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