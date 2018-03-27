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    В соцсетях ответили на заявления Киева об «украинской Кубани»

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    В соцсетях ответили на заявления Киева об «украинской Кубани»

    В соцсетях ответили на заявления Киева об «украинской Кубани»

    Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян высказал свою позицию по строительству Крымского моста, назвав Кубань «украинской».

    Владимир Омелян: «С политической точки зрения я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань».

    При этом он признал, что запуск Крымского моста грозит значительными убытками Киеву, передает УНН.

    Владимир Омелян: «Мы несем убытки. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам».

    Жители Кубани отреагировали на абсурдное заявление украинского министра в социальных сетях.






















    Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. За это решение высказалось большинство жителей полуострова.

    19-километровый мост Крымский мост наладит бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Крымом и материковой частью России. Изначально планировалось, что первые автомобили проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае.
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