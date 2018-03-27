Подсветку Останкинской телебашни выключили в память о жертвах трагедии в Кемерове

Подсветку Останкинской телебашни выключили на три дня в знак траура по погибшим в Кемерове.
Как сообщила пресс-служба государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), также с 27 по 29 марта не будет работать освещение телебашен в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах.
Из сообщения РТРС: «В знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерове выключена подсветка Останкинской башни РТРС в Москве. Также не будет работать освещение всех телебашен РТРС, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России. До 6:00 29 марта по местному времени на всех башнях останутся только сигнальные огни для обеспечения движения самолетов».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Сегодня поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, большинство — дети.
Ранее соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Из сообщения РТРС: «В знак скорби по погибшим при пожаре в Кемерове выключена подсветка Останкинской башни РТРС в Москве. Также не будет работать освещение всех телебашен РТРС, оснащенных архитектурно-художественной подсветкой: в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России. До 6:00 29 марта по местному времени на всех башнях останутся только сигнальные огни для обеспечения движения самолетов».
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Сегодня поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек, большинство — дети.
Ранее соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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