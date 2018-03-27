Благотворительный фонд AdVita отметит день рождения концертным марафоном

День рождения благотворительного фонда AdVita на новой сцене Александринского театра отметят необычным способом.

Весь день 7 апреля там будут звучать стихи и проза знаменитых писателей и поэтов, а также произведения не менее знаменитых композиторов.



Первые репетиции уже стартовали. Программу под названием «Утро» посвятили творчеству Соловьёва-Седого, а «День» — стихотворениям Олега Григорьева и музыке Андрея Петрова. Впереди — работа над «Вечером», сочетающим Шнитке и «Бесов» Достоевского, а также ахматовской «Ночью» под скрипичный концерт Бориса Тищенко.



Для участников проекта, среди которых Светлана Сурганова, Карина Разумовская, Полина Толстун и Ольга Белинская, «Один день» — это не только возможность поддержать фонд, помогающий людям с онкологическими заболеваниями, но и шанс поэкспериментировать вне рамок режиссерского театра и поделиться со зрителем собственной, очень личной интонацией.