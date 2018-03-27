Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    Благотворительный фонд AdVita отметит день рождения концертным марафоном. благотворительность, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлаготворительный фонд AdVita отметит день рождения концертным марафоном

    Благотворительный фонд AdVita отметит день рождения концертным марафоном

    комментировать

    Благотворительный фонд AdVita отметит день рождения концертным марафоном

    Благотворительный фонд AdVita отметит день рождения концертным марафоном

      День рождения благотворительного фонда AdVita на новой сцене Александринского театра отметят необычным способом.

      Весь день 7 апреля там будут звучать стихи и проза знаменитых писателей и поэтов, а также произведения не менее знаменитых композиторов.

      Первые репетиции уже стартовали. Программу под названием «Утро» посвятили творчеству Соловьёва-Седого, а «День» — стихотворениям Олега Григорьева и музыке Андрея Петрова. Впереди — работа над «Вечером», сочетающим Шнитке и «Бесов» Достоевского, а также ахматовской «Ночью» под скрипичный концерт Бориса Тищенко.

      Для участников проекта, среди которых Светлана Сурганова, Карина Разумовская, Полина Толстун и Ольга Белинская, «Один день» — это не только возможность поддержать фонд, помогающий людям с онкологическими заболеваниями, но и шанс поэкспериментировать вне рамок режиссерского театра и поделиться со зрителем собственной, очень личной интонацией.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru