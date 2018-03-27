Грабители из КБР приговорены к длительным срокам за серию разбоев в Москве и Петербурге

В Северной столице суд вынес приговоры шестерым членам преступной группировки из
Кабардино-Балкарии за серию нападений в Москве и Санкт-Петербурге.
Серия разбоев произошла в 2014 году в период с июня по ноябрь. Бандиты, вооруженные пистолетами и ножами, в основном нападали на аптеки и массажные салоны.
Всего на счету банды восемь эпизодов разбоя, передает «Интерфакс». Последнее нападение произошло 8 ноября 2014-го в столице — был ограблен центр «Ювелир». Сумма похищенного превысила 18,7 млн рублей.
Обвиняемые признали вину частично. Суд назначил им сроки от 8 до 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также одному из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Всего на счету банды восемь эпизодов разбоя, передает «Интерфакс». Последнее нападение произошло 8 ноября 2014-го в столице — был ограблен центр «Ювелир». Сумма похищенного превысила 18,7 млн рублей.
Обвиняемые признали вину частично. Суд назначил им сроки от 8 до 11,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также одному из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
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