Трамп, Макрон и Меркель приветствовали массовое выдворение «российских разведчиков»

Дональд Трамп по телефону обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель «решительный ответ Запада» на инцидент с бывшим сотрудником спецслужб Сергеем Скрипалём в Великобритании.
По информации пресс-службы Белого дома, Трамп и Меркель высоко оценили совместные действия союзников по НАТО, стран Европейского союза и других партнеров, решивших выслать «негласных российских разведчиков в знак солидарности с Соединенным Королевством и в ответ на неосторожное использование Россией химического оружия».
В ходе переговоров Трампа и Макрона оба лидера, по сообщению Белого дома, приветствовали «решительный ответ Запада на российскую химическую атаку в Солсбери, в том числе выдворение многочисленных российских шпионов по обе стороны Атлантики».
Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, США — сразу 60 сотрудников дипмиссии РФ. При этом в Вашингтоне заявили, что это способ «сократить российскую резидентуру».
В Евросоюзе о высылке российских дипломатов объявили 18 из 28 стран. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть — с 30 до 20 сотрудников. Генсек альянса при этом заявил, что «Россия недооценивала готовность НАТО к единой реакции на ее действия».
В ходе переговоров Трампа и Макрона оба лидера, по сообщению Белого дома, приветствовали «решительный ответ Запада на российскую химическую атаку в Солсбери, в том числе выдворение многочисленных российских шпионов по обе стороны Атлантики».
Франция и Германия высылают по четыре российских дипломата, США — сразу 60 сотрудников дипмиссии РФ. При этом в Вашингтоне заявили, что это способ «сократить российскую резидентуру».
В Евросоюзе о высылке российских дипломатов объявили 18 из 28 стран. А Североатлантический альянс в связи с делом Скрипаля принял решение сократить миссию РФ при НАТО на треть — с 30 до 20 сотрудников. Генсек альянса при этом заявил, что «Россия недооценивала готовность НАТО к единой реакции на ее действия».
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