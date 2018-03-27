Питерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро

Исследователи подземелий проинспектировали строительство Фрунзенского радиуса метрополитена.
Легко вскрыв дверь в строительном заборе и облачившись в форму работников метрополитена, они спустились на строящуюся станцию «Дунайская». Надежно закрытые проходы диггеры преодолевали, пролезая под конструкциями и через дыры в арматурных сетках.
Оператор и гид прошлись по тоннелям, заглянули в вентиляционную шахту и вышли на станцию «Шушары». Оттуда по путям добрались до строящегося депо.
На всем пути следования диггерам не встретились ни проходчики, ни сотрудники охраны. Исследователи пришли к нескольким выводам: станции фиолетовой ветки метро почти готовы, но работы, по их мнению, приостановлены. Кроме того, попасть в подземелье не представляет особого труда.
Оператор и гид прошлись по тоннелям, заглянули в вентиляционную шахту и вышли на станцию «Шушары». Оттуда по путям добрались до строящегося депо.
На всем пути следования диггерам не встретились ни проходчики, ни сотрудники охраны. Исследователи пришли к нескольким выводам: станции фиолетовой ветки метро почти готовы, но работы, по их мнению, приостановлены. Кроме того, попасть в подземелье не представляет особого труда.
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