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    Питерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро. Санкт-Петербург, диггеры, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро

    Питерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро

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    Питерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро

    Питерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро

    Питерские диггеры прогулялись по новому тоннелю метро

      Исследователи подземелий проинспектировали строительство Фрунзенского радиуса метрополитена.

      Легко вскрыв дверь в строительном заборе и облачившись в форму работников метрополитена, они спустились на строящуюся станцию «Дунайская». Надежно закрытые проходы диггеры преодолевали, пролезая под конструкциями и через дыры в арматурных сетках.

      Оператор и гид прошлись по тоннелям, заглянули в вентиляционную шахту и вышли на станцию «Шушары». Оттуда по путям добрались до строящегося депо.

      На всем пути следования диггерам не встретились ни проходчики, ни сотрудники охраны. Исследователи пришли к нескольким выводам: станции фиолетовой ветки метро почти готовы, но работы, по их мнению, приостановлены. Кроме того, попасть в подземелье не представляет особого труда.

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