Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове

Британский
премьер-министр Тереза Мэй направила Владимиру Путину соболезнования в связи с пожаром в кемеровском ТЦ.
Посольство Британии в РФ на своей странице в Facebook сообщает, что накануне, выступая в Палате общин, премьер Мэй выразила соболезнования российскому народу в связи с трагическим пожаром в Кемерове. А сегодня она направила официальное письмо Путину.
Из письма Терезы Мэй: «Я пишу Вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре „Зимняя вишня“ в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах».
Пожар в «Зимней вишне» произошел в воскресенье. Сегодня поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. Среди жертв большое число детей.
Ранее соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Из письма Терезы Мэй: «Я пишу Вам, чтобы выразить мои соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в торговом центре „Зимняя вишня“ в городе Кемерово. В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах».
Пожар в «Зимней вишне» произошел в воскресенье. Сегодня поисковая операция в сгоревшем ТЦ была завершена. По официальным данным, подтверждена гибель 64 человек. Среди жертв большое число детей.
Ранее соболезнования в связи с кемеровской трагедией пришли из разных стран, а в России по указу Владимира Путина 28 марта объявлено днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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