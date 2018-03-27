Французским футболистам после игры в Петербурге подарят розовые шапки

Футболисты сборной Франции прогулялись по Петербургу, встретились с болельщиками и узнали о подарках, которые им преподнесут по окончании товарищеского матча с россиянами.

Сегодня на «Стадионе Санкт-Петербург» пройдет товарищеский матч между сборными России и Франции. Подопечные Дидье Дешама прибыли в Петербург накануне и остановились в гостинице «Астория», где их поджидали несколько десятков фанатов, преимущественно соотечественников.



Был там и неофициальный талисман команды — болельщик Клеман Томашевски. Чемпионат мира в России для него уже будет восьмым по счету. В автограф-сессии не было отказано никому.



После размещения французские футболисты совершили небольшую прогулку по городу, а затем отправились на арену. Судя по отзывам, стадион их приятно поразил.



Сборная Франции прибыла в Петербург в сильнейшем составе: Килиан Мбаппе, Поль Погба и, разумеется, лидер трехцветных — Антуан Гризман. Любопытно, что после окончания матча в качестве компенсации за прохладную погоду всем игрокам гостей организаторы подарят по меховой шапке розового цвета.



Напомним, что контрольная игра между сборными России и Франции в преддверии ЧМ-2018 начинается в 18:50 на арене Крестовского острова.