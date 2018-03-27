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    В Петербурге установили первую сваю Дома милосердия. Санкт-Петербург, православие, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге установили первую сваю Дома милосердия

    В Петербурге установили первую сваю Дома милосердия

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    В Петербурге установили первую сваю Дома милосердия

    В Петербурге установили первую сваю Дома милосердия

    В Петербурге установили первую сваю Дома милосердия

      В Выборгском районе приступают к строительству духовно-просветительского центра. Первым зданием комплекса станет храм святителя Василия Великого.

      С молебна по погибшим при пожаре в Кемерове сегодня началась церемония установки закладной сваи будущего храма святителя Василия Великого. Это первый шаг к строительству единственного в России Дома милосердия. Епископ Кронштадтский Назарий предложил немного отложить работы и сначала помолиться о детях, погибших в торговом центре.

      На улице Сантьяго-де-Куба будет построен целый комплекс, который объединит в себе духовные, образовательные и социальные функции. Все корпуса соединят подземными переходами.

      Помимо храма на территории Дома милосердия разместят пансионат на 40 коек для постоянного пребывания больных, поликлинику и амбулаторию, а также духовно-просветительский центр. На сваях написали имена тех, кто пожертвовал на будущее строение. Первую бесшумно буквально вдавили в землю.

      Церковь святителя Василия Великого будет иметь пять уровней. В подвальном этаже планируют воссоздать святыни иерусалимского храма Вознесения Господня. На западном фасаде предусмотрена звонница. Об окончательных сроках завершения строительства пока говорить не берутся.

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