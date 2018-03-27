В Петербурге установили первую сваю Дома милосердия

В Выборгском районе приступают к строительству духовно-просветительского центра. Первым зданием комплекса станет храм святителя Василия Великого.

С молебна по погибшим при пожаре в Кемерове сегодня началась церемония установки закладной сваи будущего храма святителя Василия Великого. Это первый шаг к строительству единственного в России Дома милосердия. Епископ Кронштадтский Назарий предложил немного отложить работы и сначала помолиться о детях, погибших в торговом центре.



На улице Сантьяго-де-Куба будет построен целый комплекс, который объединит в себе духовные, образовательные и социальные функции. Все корпуса соединят подземными переходами.



Помимо храма на территории Дома милосердия разместят пансионат на 40 коек для постоянного пребывания больных, поликлинику и амбулаторию, а также духовно-просветительский центр. На сваях написали имена тех, кто пожертвовал на будущее строение. Первую бесшумно буквально вдавили в землю.



Церковь святителя Василия Великого будет иметь пять уровней. В подвальном этаже планируют воссоздать святыни иерусалимского храма Вознесения Господня. На западном фасаде предусмотрена звонница. Об окончательных сроках завершения строительства пока говорить не берутся.