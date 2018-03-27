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    Росгвардия решила проверить работу ЧОПов в российских ТЦ

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    Росгвардия решила проверить работу ЧОПов в российских ТЦ

    Росгвардия решила проверить работу ЧОПов в российских ТЦ

    Росгвардия с завтрашнего дня начинает проверки частных охранных предприятий (ЧОП) в торговых центрах на всей территории России. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

    Александр Хинштейн: «С завтрашнего дня Росгвардия приступает к проверкам всех ЧОПов в торговых центрах и на других объектах с массовым пребыванием людей».

    В первую очередь в ходе проверки будет устанавливаться, есть ли у ЧОПов лицензии, разрешающие охрану заведений с массовым пребыванием людей, передает ТАСС.

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    Дымовая завеса: насколько безопасны российские ТЦ
    Ранее сообщалось, что Генпрокуратура после пожара в торговом центре в Кемерове поручила провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. К проверкам подключились МЧС и Ростехнадзор. Нарушения уже обнаружены в крупнейшем торговом центре Ростова-на-Дону.


    Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.

    Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.


    По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.

    Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.

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