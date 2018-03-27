Росгвардия решила проверить работу ЧОПов в российских ТЦ

Росгвардия с завтрашнего дня начинает проверки частных охранных предприятий (ЧОП) в торговых центрах на всей территории России. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.
Александр Хинштейн: «С завтрашнего дня Росгвардия приступает к проверкам всех ЧОПов в торговых центрах и на других объектах с массовым пребыванием людей».
В первую очередь в ходе проверки будет устанавливаться, есть ли у ЧОПов лицензии, разрешающие охрану заведений с массовым пребыванием людей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура после пожара в торговом центре в Кемерове поручила провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. К проверкам подключились МЧС и Ростехнадзор. Нарушения уже обнаружены в крупнейшем торговом центре Ростова-на-Дону.
В первую очередь в ходе проверки будет устанавливаться, есть ли у ЧОПов лицензии, разрешающие охрану заведений с массовым пребыванием людей, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура после пожара в торговом центре в Кемерове поручила провести проверки во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. К проверкам подключились МЧС и Ростехнадзор. Нарушения уже обнаружены в крупнейшем торговом центре Ростова-на-Дону.
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