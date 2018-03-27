Закон о сроках за кражу денег с банковских карт прошел второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за кражу денег с банковских карт. До этого в Уголовном кодексе по ряду преступлений с картами ответственности не было вообще.

Шесть лет тюрьмы за кражу денег с банковских карт — это уже серьезно и сопоставимо с кражей в особо крупном размере. По нынешним статьям УК максимальное наказание — 2 года.



После принятия законопроекта сумма похищенного значения иметь не будет. Это связано с тем, что сейчас злоумышленники многократно списывают деньги с чужих счетов маленьким суммами, за что пока грозит только административное наказание.



Не забыт в законопроекте еще один распространенный вид махинаций, когда преступник расплачивается по чужой или поддельной карте. Тут наказание также заметно ужесточили: с года исправительных работ до лишения свободы на 3 года.