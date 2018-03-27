Опубликовано видео с работой следователей внутри сгоревшего ТЦ в Кемерове

Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с работой своих сотрудников внутри сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове.
Видеозапись была опубликована на YouTube-канале ведомства.
По последним данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64. Разборы завалов в сгоревшем ТЦ продолжаются. Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.
По последним данным, подтвержденным СК, число жертв трагедии составляет 64. Разборы завалов в сгоревшем ТЦ продолжаются. Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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