Суд продлил срок задержания подозреваемому по делу о пожаре в Кемерове

Суд в Кемерове продлил до трех суток задержание технического директора компании, которой принадлежал сгоревший торговый центр «Зимняя вишня», и арендатору помещения, где начался пожар.
Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.
Завтра суд должен принять решение о мере пресечения. Следственный комитет просит суд арестовать всех задержанных.
Тем временем в МЧС сообщили, что поисковая операция на месте пожара в торговом центре завершена. Спасателями обнаружены останки 64 погибших. Все материалы переданы следователям. Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, работа некоторых подразделений на месте трагедии, будет продолжена.
Завтра суд должен принять решение о мере пресечения. Следственный комитет просит суд арестовать всех задержанных.
Тем временем в МЧС сообщили, что поисковая операция на месте пожара в торговом центре завершена. Спасателями обнаружены останки 64 погибших. Все материалы переданы следователям. Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, работа некоторых подразделений на месте трагедии, будет продолжена.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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