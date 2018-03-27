Суд продлил срок задержания подозреваемому по делу о пожаре в Кемерове

смотреть «Все виновные будут наказаны»: Путин встретился с кемеровчанами

Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре. Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.

Ранее сообщалось, что задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании — собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, а также охранник, не включивший сигнал тревоги, когда возник пожар.Завтра суд должен принять решение о мере пресечения. Следственный комитет просит суд арестовать всех задержанных.Тем временем в МЧС сообщили, что поисковая операция на месте пожара в торговом центре завершена. Спасателями обнаружены останки 64 погибших. Все материалы переданы следователям. Тем не менее, подчеркнули в ведомстве, работа некоторых подразделений на месте трагедии, будет продолжена.