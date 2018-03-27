Ущерб от пожара в ТЦ «Зимняя вишня» оценили в 3 млрд рублей

Ущерб от пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где произошел пожар и погибли более 60 человек, оценивается в 3 млрд рублей. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Игорь Юргенс: «Ущерб от пожара оценивается в 3 млрд рублей, погибшее имущество арендаторов можно оценить в 1 млрд рублей».
Также Юргенс сообщил, что ответственность владельца и само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщает ТАСС.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. Администрация города опубликовала списки пропавших, опознанных жертв и пострадавших. По подтвержденным данным, число жертв составляет 64. Разборы завалов в сгоревшем ТЦ продолжаются, но спасатели рассчитывают завершить работы на месте трагедии уже сегодня.
Также Юргенс сообщил, что ответственность владельца и само сгоревшее здание торгового центра не были застрахованы, сообщает ТАСС.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. Администрация города опубликовала списки пропавших, опознанных жертв и пострадавших. По подтвержденным данным, число жертв составляет 64. Разборы завалов в сгоревшем ТЦ продолжаются, но спасатели рассчитывают завершить работы на месте трагедии уже сегодня.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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