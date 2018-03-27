Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  

    Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва — Доха

    комментировать

    Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва — Доха

    Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва — Доха

    Пьяный пассажир рейса Москва — Доха Qatar Airways устроил дебош на борту самолета: он оскорблял пассажиров и отказывался занять свое место.

    Как передает корреспондент «Интерфакса» с места событий, примерно за час до окончания рейса пассажир, который в течение полета употреблял крепкий алкоголь, начал оскорблять пассажиров, отказывался занять свое место и не оставлял в покое стюардесс.

    В итоге бортпроводники вынуждены были надеть на мужчину наручники, при этом завязалась борьба в хвосте самолета, для оказания помощи летному составу подключились несколько пассажиров.

    После посадки самолета нарушителя планируется передать местной полиции.

    Новости по теме

    Хулиганы в самолетах

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru