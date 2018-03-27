Пьяный пассажир рейса Москва — Доха Qatar Airways устроил дебош на борту самолета: он оскорблял пассажиров и отказывался занять свое место.
Как передает корреспондент «Интерфакса» с места событий, примерно за час до окончания рейса пассажир, который в течение полета употреблял крепкий алкоголь, начал оскорблять пассажиров, отказывался занять свое место и не оставлял в покое стюардесс.
В итоге бортпроводники вынуждены были надеть на мужчину наручники, при этом завязалась борьба в хвосте самолета, для оказания помощи летному составу подключились несколько пассажиров.
После посадки самолета нарушителя планируется передать местной полиции.
В итоге бортпроводники вынуждены были надеть на мужчину наручники, при этом завязалась борьба в хвосте самолета, для оказания помощи летному составу подключились несколько пассажиров.
После посадки самолета нарушителя планируется передать местной полиции.
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