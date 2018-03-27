СК: после пожара в кемеровском ТЦ поступили заявления о 67 пропавших

После трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» родственники подали заявления о пропаже 67 человек.
В Следственном комитете сообщили, что после трагедии в кемеровском ТЦ всего поступило 67 заявлений о пропавших без вести при пожаре. Также в ведомстве заявили, что в морг были доставлены тела 59 погибших. Уже опознаны более 20 жертв пожара, их родным выданы разрешения на захоронения.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре».
Между тем администрация Кемерова опубликовала списки пропавших, опознанных жертв и пострадавших. По подтвержденным данным, число жертв составляет 64. Разборы завалов в сгоревшем ТЦ продолжаются, но спасатели рассчитывают завершить поисковые работы на месте трагедии уже сегодня.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре».
Между тем администрация Кемерова опубликовала списки пропавших, опознанных жертв и пострадавших. По подтвержденным данным, число жертв составляет 64. Разборы завалов в сгоревшем ТЦ продолжаются, но спасатели рассчитывают завершить поисковые работы на месте трагедии уже сегодня.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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