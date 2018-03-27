Владимир Путин во вторник провел в Кемерове совещание о ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня». В нем, в частности, приняли участие глава региона Аман Тулеев, министр здравоохранения Вероника Скворцова, глава МЧС Владимир Пучков. Мы публикуем видеозапись совещания.
Напомним, к этой минуте известно о 64 погибших в результате пожара, есть пропавшие без вести.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила президенту о том, какую помощь оказывают пострадавшим. Путин, в свою очередь, потребовал дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.
Владимир Путин: «Справку никакую не получить без денег. Деньги заплатил — все что угодно подпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей».
По словам президента, «надзорные каникулы» не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают предприниматели (трехлетние «надзорные каникулы» — период, на который малое предприятие освобождается от большинства проверок. ТЦ «Зимняя вишня» оформлено как малое предприятие — Прим. ред.).
После этого слово дали Аману Тулееву. Глава Кузбасса попросил прощения у Путина.
Аман Тулеев: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории».
Причинами пожара он назвал «разгильдяйство, халатность, попустительство». По версии Тулеева, пожар мог начаться из-за фейерверков на детском празднике.
Аман Тулеев: «Был утренник, там были фейерверки. Это предварительно очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Двери закрыты, в полную мощь работает вентиляция. А дымоудаления никакого».
Губернатор Кемеровской области (он занимает эту должность с 1997 года) также нашел виновных в организации акций, которые проходят в регионе в эти дни.
Аман Тулеев: «Дальше началось как обычно: на горе на людском… Вся эта оппозиционная сила — они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там человек 200. Это вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотёрит. Мы работаем с ними и говорим: нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы».
Тулеев вспомнил своего погибшего 20 лет назад сына (Андрей Тулеев в возрасте 26 лет разбился в ДТП — Прим.ред.).
Аман Тулеев: «Боль все равно тупая, она остается».
Глава Кузбасса, также потерявший в результате пожара в «Зимней вишне» 11-летнюю племянницу, пообещал разработать программу поддержки для каждой пострадавшей в результате пожара семьи.
Аман Тулеев: «По каждой семье разработаем программу так, как вы учили по шахте „Распадская“. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы будем вести».
После этого Тулеев еще раз вернулся к теме «оппозиционной силы», работающей в городе.
Аман Тулеев: «Моя задача — не допустить того, что творится, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться… ясно, какие там цели. Очернить».
«Сделаем, Владимир Владимирович. Товарищ президент, я вам обещаю, лично обещаю. Никогда, когда говорил, вы помните, не подводил и делал. Да, большое горе, все понимаю, через личную призму все это провожу. Я сделаю это все, сделаю», — пообещал Путину Тулеев.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила президенту о том, какую помощь оказывают пострадавшим. Путин, в свою очередь, потребовал дать правовую оценку действиям каждого должностного лица.
Владимир Путин: «Справку никакую не получить без денег. Деньги заплатил — все что угодно подпишут. Вот в чем беда. И плевать хотели на безопасность людей».
По словам президента, «надзорные каникулы» не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, которые оказывают предприниматели (трехлетние «надзорные каникулы» — период, на который малое предприятие освобождается от большинства проверок. ТЦ «Зимняя вишня» оформлено как малое предприятие — Прим. ред.).
После этого слово дали Аману Тулееву. Глава Кузбасса попросил прощения у Путина.
Аман Тулеев: «Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории».
Причинами пожара он назвал «разгильдяйство, халатность, попустительство». По версии Тулеева, пожар мог начаться из-за фейерверков на детском празднике.
Аман Тулеев: «Был утренник, там были фейерверки. Это предварительно очевидцы говорят. И оттуда все пошло. Двери закрыты, в полную мощь работает вентиляция. А дымоудаления никакого».
Губернатор Кемеровской области (он занимает эту должность с 1997 года) также нашел виновных в организации акций, которые проходят в регионе в эти дни.
Аман Тулеев: «Дальше началось как обычно: на горе на людском… Вся эта оппозиционная сила — они в момент приехали. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Сегодня там человек 200. Это вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотёрит. Мы работаем с ними и говорим: нельзя, это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы».
Тулеев вспомнил своего погибшего 20 лет назад сына (Андрей Тулеев в возрасте 26 лет разбился в ДТП — Прим.ред.).
Аман Тулеев: «Боль все равно тупая, она остается».
Глава Кузбасса, также потерявший в результате пожара в «Зимней вишне» 11-летнюю племянницу, пообещал разработать программу поддержки для каждой пострадавшей в результате пожара семьи.
Аман Тулеев: «По каждой семье разработаем программу так, как вы учили по шахте „Распадская“. И до 18 лет, у кого живые дети остались, мы будем вести».
После этого Тулеев еще раз вернулся к теме «оппозиционной силы», работающей в городе.
Аман Тулеев: «Моя задача — не допустить того, что творится, что это воронье на чужом горе пытается спекулировать и добиваться… ясно, какие там цели. Очернить».
«Сделаем, Владимир Владимирович. Товарищ президент, я вам обещаю, лично обещаю. Никогда, когда говорил, вы помните, не подводил и делал. Да, большое горе, все понимаю, через личную призму все это провожу. Я сделаю это все, сделаю», — пообещал Путину Тулеев.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
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