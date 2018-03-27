«Опознал сына и дочь по ботиночкам»: потерявшие детей кемеровчане убиты горем

Трагедия в Кемерове стала большой личной драмой для сотен людей. Это семьи, потерявшие детей, и дети, ставшие сиротами.
Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, в доме Агарковых — пугающая тишина. Родители держатся за руки, они потеряли сразу троих близких людей: дочь, сына и бабушку.
Неделю назад Маше исполнилось 10 лет, гимнастка и отличница. Ее брату Косте было восемь, увлекался шахматами и баскетболом. Мама с гордостью показывает медали, для нее дети были лучшей наградой, послушные, прилежные и такие внимательные. В тот злополучный день сестру с братом забрала к себе бабушка, чтобы сводить их на мультфильм. В течение суток после пожара, говорят супруги, мобильные телефоны были включены, жила надежда: значит, живы, значит, не в огне. Но сегодня Сергея вызвали на процедуру опознания.
Сергей Агарков, отец Кости и Маши: «Своих я опознал по ботиночкам, по одежке, по всему. Они где-то лежали, они задохнулись. Они бежали, они спасались, никого не было».
Они настолько убиты горем, что не находят сил обсуждать, кто виноват, кто должен быть наказан и почему произошла эта чудовищная трагедия. Большую поддержку им оказывают психологи. В оперативном штабе дежурят специальные бригады. Сопровождают родственников погибших во всех трудных моментах. Кто-то до сих пор не знает судьбу близких.
Любовь Пушкарева: «Я ничего не могу узнать о судьбе своих детей».
За двое суток те, кто потерял детей, матерей, отцов, мужей, сестер, кажется, выплакали все слезы. Держаться на ногах помогают антидепрессанты. Но как обезболить душу и смириться с безысходностью?
Скорбят сегодня и в школе №17. На входе фотография завуча Татьяны Дарсалия. Ее любили дети и многие считали своим другом. Она находилась в торговом центре вместе с 14-летней дочерью, которую, когда начался пожар, вытолкнула ее на улицу, а сама вернулась спасать чужих детей. Коллеги говорят: мужество и неравнодушие отличали Наталью всегда.
Тяжелее всего сегодня тем, кого вызывают на процедуру опознания. Сегодня начали выдавать и разрешения на захоронения. Женщин в полуобморочном состоянии ведут под руки.
Напомним, по последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин приехал в Кемерово и пообещал родным жертв наказать виновных в трагедии.
Неделю назад Маше исполнилось 10 лет, гимнастка и отличница. Ее брату Косте было восемь, увлекался шахматами и баскетболом. Мама с гордостью показывает медали, для нее дети были лучшей наградой, послушные, прилежные и такие внимательные. В тот злополучный день сестру с братом забрала к себе бабушка, чтобы сводить их на мультфильм. В течение суток после пожара, говорят супруги, мобильные телефоны были включены, жила надежда: значит, живы, значит, не в огне. Но сегодня Сергея вызвали на процедуру опознания.
Сергей Агарков, отец Кости и Маши: «Своих я опознал по ботиночкам, по одежке, по всему. Они где-то лежали, они задохнулись. Они бежали, они спасались, никого не было».
Они настолько убиты горем, что не находят сил обсуждать, кто виноват, кто должен быть наказан и почему произошла эта чудовищная трагедия. Большую поддержку им оказывают психологи. В оперативном штабе дежурят специальные бригады. Сопровождают родственников погибших во всех трудных моментах. Кто-то до сих пор не знает судьбу близких.
Любовь Пушкарева: «Я ничего не могу узнать о судьбе своих детей».
За двое суток те, кто потерял детей, матерей, отцов, мужей, сестер, кажется, выплакали все слезы. Держаться на ногах помогают антидепрессанты. Но как обезболить душу и смириться с безысходностью?
Скорбят сегодня и в школе №17. На входе фотография завуча Татьяны Дарсалия. Ее любили дети и многие считали своим другом. Она находилась в торговом центре вместе с 14-летней дочерью, которую, когда начался пожар, вытолкнула ее на улицу, а сама вернулась спасать чужих детей. Коллеги говорят: мужество и неравнодушие отличали Наталью всегда.
Тяжелее всего сегодня тем, кого вызывают на процедуру опознания. Сегодня начали выдавать и разрешения на захоронения. Женщин в полуобморочном состоянии ведут под руки.
Напомним, по последним данным, жертвами трагедии в кемеровском ТЦ стали 64 человека. В регионе объявлен трехдневный траур. Президент РФ Владимир Путин приехал в Кемерово и пообещал родным жертв наказать виновных в трагедии.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
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