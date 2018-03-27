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    Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве. вымогательство, криминал, Москва, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

    Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

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    Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

    Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

    Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

      Никулинский суд Москвы признал виновным в вымогательстве вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

      Константин Дубков, судья: «Калашов совершил вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере».

      Также суд признал виновным в вымогательстве помощника Калашова — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

      В настоящее время оглашение приговора продолжается. Как ожидается, это займет не менее двух дней. Обвинение просило для Калашова наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, для Кочуйкова — 9,5 года колонии строгого режима.

      Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у Жанны Ким — владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.

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