Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

Никулинский суд Москвы признал виновным в вымогательстве вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.
Константин Дубков, судья: «Калашов совершил вымогательство, совершенное с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере».
Также суд признал виновным в вымогательстве помощника Калашова — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.
В настоящее время оглашение приговора продолжается. Как ожидается, это займет не менее двух дней. Обвинение просило для Калашова наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, для Кочуйкова — 9,5 года колонии строгого режима.
Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у Жанны Ким — владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
Также суд признал виновным в вымогательстве помощника Калашова — Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.
В настоящее время оглашение приговора продолжается. Как ожидается, это займет не менее двух дней. Обвинение просило для Калашова наказание в виде 10 лет колонии строгого режима, для Кочуйкова — 9,5 года колонии строгого режима.
Калашова обвиняют в вымогательстве 8 млн рублей у Жанны Ким — владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в центре Москвы. Именно здесь в декабре 2015 года завязалась перестрелка, после которой с ранениями в больницы были доставлены пятеро мужчин. Двое из них позднее скончались.
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