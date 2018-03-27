Руководство «Черноморнефтегаза» ушло в отставку после служебной проверки

Крымские власти подтвердили появившиеся в СМИ сообщения об отставке руководства компании «Черноморнефтегаз».
Заявления об увольнении по собственному желанию написали сразу пятеро руководителей предприятия. Это гендиректор Борис Зимин, трое его заместителей — Сергей Прокофьев, Вячеслав Сотников и Дмитрий Барт, а также начальник управления капитального строительства (УКС) Александр Карнач.
По словам министра топлива и энергетики Республики Крым Вадима Белика, временно исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначен заместитель гендиректора Александр Кузнецов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь в интервью РИА Новости сообщил, что увольнение связано с неэффективной работой топ-менеджеров.
Сергей Аксёнов: «Это мое решение. Связано с тем, что неэффективно работала группа управленцев, назначенных в 2017 году».
Отставки, по данным СМИ, произошли после начала служебной проверки, которую начали проводить из-за срыва сроков строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма.
По словам министра топлива и энергетики Республики Крым Вадима Белика, временно исполняющим обязанности главы «Черноморнефтегаза» назначен заместитель гендиректора Александр Кузнецов.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в свою очередь в интервью РИА Новости сообщил, что увольнение связано с неэффективной работой топ-менеджеров.
Сергей Аксёнов: «Это мое решение. Связано с тем, что неэффективно работала группа управленцев, назначенных в 2017 году».
Отставки, по данным СМИ, произошли после начала служебной проверки, которую начали проводить из-за срыва сроков строительства газопроводов к теплоэлектростанциям Крыма.
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