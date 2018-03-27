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    UEFA утвердил право на четвертую замену в плей-офф еврокубков

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    UEFA утвердил право на четвертую замену в плей-офф еврокубков

    UEFA утвердил право на четвертую замену в <nobr>плей-офф</nobr> еврокубков

    Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил ряд изменений в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые вступят в силу уже с сезона-2018/19.

    В матчах плей-офф в дополнительное время клубам будет разрешено производить четвертую замену, а на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на матч за Суперкубок UEFA в заявку можно будет включить 23 игрока.

    UEFA: «Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона».

    Клубы также получат возможность по ходу сезона заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.

    UEFA: «Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна».


    Кроме того, со следующего сезона игроки команды, которая выиграла Лигу Европы (или ранее Кубок UEFA) три раза подряд или пять раз в целом, получат право носить на рукаве нашивку многократного победителя. На данный момент таким клубом является только «Севилья», которая побеждала в турнире пять раз, в том числе три подряд (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). В Лиге чемпионов подробная традиция уже существует.

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