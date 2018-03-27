UEFA утвердил право на четвертую замену в плей-офф еврокубков

Союз европейских футбольных ассоциаций утвердил ряд изменений в регламенты Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые вступят в силу уже с
сезона-2018/19.
В матчах плей-офф в дополнительное время клубам будет разрешено производить четвертую замену, а на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на матч за Суперкубок UEFA в заявку можно будет включить 23 игрока.
UEFA: «Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона».
Клубы также получат возможность по ходу сезона заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.
UEFA: «Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна».
Кроме того, со следующего сезона игроки команды, которая выиграла Лигу Европы (или ранее Кубок UEFA) три раза подряд или пять раз в целом, получат право носить на рукаве нашивку многократного победителя. На данный момент таким клубом является только «Севилья», которая побеждала в турнире пять раз, в том числе три подряд (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). В Лиге чемпионов подробная традиция уже существует.
UEFA: «Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона».
Клубы также получат возможность по ходу сезона заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.
UEFA: «Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна».
From next season, there will be some important changes to @ChampionsLeague, @EuropaLeague & #SuperCup regulations:— UEFA (@UEFA) March 27, 2018
🔄 4th substitute
🔢 Expanded squads for finals
⏱️ New kick-off times
📝 Player registration
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Кроме того, со следующего сезона игроки команды, которая выиграла Лигу Европы (или ранее Кубок UEFA) три раза подряд или пять раз в целом, получат право носить на рукаве нашивку многократного победителя. На данный момент таким клубом является только «Севилья», которая побеждала в турнире пять раз, в том числе три подряд (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). В Лиге чемпионов подробная традиция уже существует.
From next season, teams who have won the @EuropaLeague (previously UEFA Cup) 3 consecutive times, or a minimum of 5 times, may also wear a multiple-winner badge on the shirt sleeve #UEL ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/C3AbkTKuft— UEFA (@UEFA) March 27, 2018
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