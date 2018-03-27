UEFA утвердил право на четвертую замену в плей-офф еврокубков

From next season, there will be some important changes to @ChampionsLeague, @EuropaLeague & #SuperCup regulations:



🔄 4th substitute

🔢 Expanded squads for finals

⏱️ New kick-off times

📝 Player registration



Read more 👇https://t.co/9PjPXH6Ics — UEFA (@UEFA) March 27, 2018

From next season, teams who have won the @EuropaLeague (previously UEFA Cup) 3 consecutive times, or a minimum of 5 times, may also wear a multiple-winner badge on the shirt sleeve #UEL ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/C3AbkTKuft — UEFA (@UEFA) March 27, 2018

В матчах плей-офф в дополнительное время клубам будет разрешено производить четвертую замену, а на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также на матч за Суперкубок UEFA в заявку можно будет включить 23 игрока.: «Таким образом, на скамейке запасных смогут находиться 12 футболистов вместо семи. Это обеспечит клубам и в первую очередь тренерам большую гибкость в проведении замен и облегчит управление командой в самом важном матче сезона».Клубы также получат возможность по ходу сезона заявить трех новых игроков, имеющих право выступать в еврокубках, без всяких ограничений.: «Это соответствует существующей нормативной ситуации в различных национальных чемпионатах, где нет ограничений на участие в турнирах для игроков, сменивших клуб во время зимнего трансферного окна».Кроме того, со следующего сезона игроки команды, которая выиграла Лигу Европы (или ранее Кубок UEFA) три раза подряд или пять раз в целом, получат право носить на рукаве нашивку многократного победителя. На данный момент таким клубом является только «Севилья», которая побеждала в турнире пять раз, в том числе три подряд (2006, 2007, 2014, 2015, 2016). В Лиге чемпионов подробная традиция уже существует.