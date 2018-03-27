Витас арестован на семь суток за стрельбу на Рублёвке

Прокуратура добилась ужесточения наказания для Виталия Грачёва (Витаса), устроившего стрельбу и перепугавшего соседей на Рублёвке.
Одинцовский городской суд вынес вердикт по делу Витаса о стрельбе на Рублёвке. Певец проведет под стражей семь суток, сообщает ТАСС.
Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Суд признал В. Грачёва виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток».
После судебного заседания, по данным СМИ, певца увезли в изолятор.
Накануне стало известно, что Витаса оштрафовали на 500 рублей из-за инцидента в элитном районе Подмосковья, однако прокуратура не согласилась с этим решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания.
Витас стрелял из пистолета на территории своего особняка вечером 21 марта. Певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.
Продюсер Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.
Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.
Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Суд признал В. Грачёва виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток».
После судебного заседания, по данным СМИ, певца увезли в изолятор.
Накануне стало известно, что Витаса оштрафовали на 500 рублей из-за инцидента в элитном районе Подмосковья, однако прокуратура не согласилась с этим решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания.
Витас стрелял из пистолета на территории своего особняка вечером 21 марта. Певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.
Продюсер Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.
Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.
Комментарии