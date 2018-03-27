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    Витас арестован на семь суток за стрельбу на Рублёвке

    3 комментария
    • Фото: @vitasroom / instagram.com
    Витас арестован на семь суток за стрельбу на Рублёвке

    Витас арестован на семь суток за стрельбу на Рублёвке

    Витас арестован на семь суток за стрельбу на Рублёвке
  • Фото: @vitasroom / instagram.com

    • Прокуратура добилась ужесточения наказания для Виталия Грачёва (Витаса), устроившего стрельбу и перепугавшего соседей на Рублёвке.

    Одинцовский городской суд вынес вердикт по делу Витаса о стрельбе на Рублёвке. Певец проведет под стражей семь суток, сообщает ТАСС.

    Наталья Осипова, пресс-секретарь Мособлсуда: «Суд признал В. Грачёва виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста на семь суток».

    После судебного заседания, по данным СМИ, певца увезли в изолятор.

    Накануне стало известно, что Витаса оштрафовали на 500 рублей из-за инцидента в элитном районе Подмосковья, однако прокуратура не согласилась с этим решением, отменила его и настояла на ужесточении наказания.

    Витас стрелял из пистолета на территории своего особняка вечером 21 марта. Певец был доставлен в отдел полиции для разбирательства, на него был составлен административный протокол.

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    Продюсер Сергей Пудовкин, комментируя в интервью НТВ этот инцидент, рассказал, что его подопечный отмечал значимое для себя событие: в Китае в его честь установили восковую фигуру. По этой причине и был устроен салют. Однако напуганные громкими хлопками соседи Витаса заявили, что это были выстрелы из боевого оружия.

    Витас не в первый раз становится героем криминальных хроник. Пять лет назад певец на своем внедорожнике сбил велосипедистку. По показаниям свидетелей, он был в стельку пьян.

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