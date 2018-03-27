Россия заняла второе место по числу заходов на пиратские сайты

Россия заняла второе место по популярности пиратских сайтов. Это следует из отчета британской компании Muso.

Количество заходов на нелегальные ресурсы из России по сравнению с 2016 годом выросло на 46% и превысило 20,5 млрд. Тем не менее это ощутимо меньше, чем в США, — там почти 28 млрд посещений. На третьем месте Индия.



В Muso отмечают, что посещаемость пиратских сайтов в мире сейчас растет. Самый популярный контент — сериалы. Далее идут музыка и кино. При этом для скачиваний чаще всего используют стриминговые сервисы.