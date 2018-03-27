В России скорбят по жертвам пожара в кемеровском ТЦ

Почти за сутки официальное число жертв не изменилось — при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека. Тела 21 погибшего переданы родственникам. Первые похороны пройдут завтра.
Расходы на траурные церемонии взяли на себя власти Кемеровской области. Семьям выплатят по миллиону рублей, еще три миллиона за каждого погибшего пообещал глава компании-совладельца сгоревшего здания. В Кемеровской области сегодня начался трехдневный траур.
Трагедию по всей стране восприняли как личную. Владивосток, Рязанская, Калужская области, Республика Ингушетия вслед за Кузбассом объявили траур. В Беслане жители провели акцию памяти в школе №1, где в 2004-м произошел теракт. Свечами там выложили фразу «Кемерово, скорбим».
Сегодня спасатели планируют закончить работы в сгоревшем здании. Тем временем задержан охранник, который, предположительно, не включил систему оповещения о пожаре. Всего по делу о трагедии задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.
Трагедию по всей стране восприняли как личную. Владивосток, Рязанская, Калужская области, Республика Ингушетия вслед за Кузбассом объявили траур. В Беслане жители провели акцию памяти в школе №1, где в 2004-м произошел теракт. Свечами там выложили фразу «Кемерово, скорбим».
По всей России люди несут цветы и игрушки к рукотворным мемориалам в память о жертвах трагедии в Кемерово.Опубликовано НТВ 27 марта 2018 г.
Сегодня спасатели планируют закончить работы в сгоревшем здании. Тем временем задержан охранник, который, предположительно, не включил систему оповещения о пожаре. Всего по делу о трагедии задержаны и допрошены пятеро подозреваемых.
Вот так выглядит крыша сгоревшей «Зимней вишни», где погибли десятки человек. Вид сверху.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Страшные кадры изнутри сгоревшего ТЦ: обугленные стены, мебель, разбитые стекла и рухнувшие потолки.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Кемеровчане зажгли свечи в память о погибших при пожаре в торговом центре.Опубликовано НТВ 26 марта 2018 г.
Комментарии