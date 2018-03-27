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    Пьяный житель Ярославской области избил женщину-фельдшера и водителя скорой

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    Пьяный житель Ярославской области избил женщину-фельдшера и водителя скорой

    Пьяный житель Ярославской области избил <nobr>женщину-фельдшера</nobr> и водителя скорой

    Следователи возбудили уголовное дело против 37-летнего жителя Ярославской области, которого подозревают в избиении медика и водителя скорой.

    В городе Любиме ночью 17 марта 32-летняя женщина-фельдшер из центральной районной больницы вместе с 56-летним водителем прибыли на вызов на Красноармейскую улицу. На месте брат пациента, который находился в нетрезвом состоянии, набросился на них и избил. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму.

    Как сообщили в СК по региону, подозреваемый — 37-летний безработный местный житель. В отношении него возбуждено дело по статьям «Побои» и «Умышленное причинения легкого вреда здоровью» и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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