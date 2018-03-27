Водитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона

Знал, где деньги лежат, подозреваемый в краже 42 миллионов у столичного предпринимателя. Задержанный работал персональным водителем у коммерсанта.

Уже в отделе шофер рассказал, что за годы службы успел подружиться с бизнесменом. Тот делился с ним по-настоящему личной информацией. И однажды неосторожно упомянул о том, где прячет накопления.



По словам подозреваемого, он не сразу решил воспользоваться этими сведениями. Когда отношения с боссом испортились, он вместе с подельником вывез всю наличность.



Расследование уголовного дела продолжается. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.