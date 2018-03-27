Береговая охрана <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Береговая охрана 16+
    •  
    Водитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона. задержание, кражи и ограбления, Московская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона

    Водитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона

    4 комментария
    Водитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона

    Водитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона

    Водитель из Подмосковья обокрал своего шефа на 42 миллиона

      Знал, где деньги лежат, подозреваемый в краже 42 миллионов у столичного предпринимателя. Задержанный работал персональным водителем у коммерсанта.

      Уже в отделе шофер рассказал, что за годы службы успел подружиться с бизнесменом. Тот делился с ним по-настоящему личной информацией. И однажды неосторожно упомянул о том, где прячет накопления.

      По словам подозреваемого, он не сразу решил воспользоваться этими сведениями. Когда отношения с боссом испортились, он вместе с подельником вывез всю наличность.

      Расследование уголовного дела продолжается. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru