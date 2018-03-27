ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
    •  

    Пьяная сибирячка забыла 8-месячную внучку в сугробе в 15-градусный мороз

    1 комментарий

    Пьяная сибирячка забыла 8-месячную внучку в сугробе в 15-градусный мороз

    Пьяная сибирячка забыла <nobr>8-месячную</nobr> внучку в сугробе в <nobr>15-градусный</nobr> мороз

    Против 47-летней жительницы села Ермаковское в Красноярском крае завели уголовное дело, после того как она оставила умирать свою внучку на морозе.

    Как сообщает СУ СК по Красноярскому краю, дочь женщины оставила ей свою восьмимесячную дочь и уехала в магазин. Вернулась она примерно через час и обнаружила ребенка лежащим в сугробе рядом с домом без верхней одежды.

    Из сообщения СУ СК по Красноярскому краю: «Девочка уже не плакала, только хрипела. На теле были следы обморожения. Ребенка с переохлаждением госпитализировали в районную больницу».

    Температура воздуха на тот момент в Ермаковском была около 15 градусов мороза. Подозреваемая заявила, что не помнит обстоятельств произошедшего, поскольку накануне выпила большое количество спиртного — праздновала возвращение «с вахты».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru