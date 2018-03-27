В Узбекистане трое мужчин погибли, пытаясь достать iPhone из выгребной ямы

Трое жителей Узбекистана насмерть отравились токсичными газами в выгребной яме, из которой пытались достать iPhone.
По данным МЧС Узбекистана, инцидент произошел в ночь на понедельник в Папском районе Наманганской области. Мужчина уронил iPhone в выгребную яму во дворе своего дома. Он позвал на помощь отца и соседа, а затем спустился за телефоном.
В выгребной яме мужчина потерял сознание. К нему на помощь спустился сосед, а затем и отец, которые также надышались токсичными газами и не смогли выбраться.
Двое мужчин погибли на месте. А отец владельца iPhone был доставлен в больницу, но медики не сумели ему помочь, он скончался, не приходя в сознание.
В МЧС призвали граждан в случае подобных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а вызывать спасателей.
В выгребной яме мужчина потерял сознание. К нему на помощь спустился сосед, а затем и отец, которые также надышались токсичными газами и не смогли выбраться.
Двое мужчин погибли на месте. А отец владельца iPhone был доставлен в больницу, но медики не сумели ему помочь, он скончался, не приходя в сознание.
В МЧС призвали граждан в случае подобных ситуаций не предпринимать самостоятельных действий, а вызывать спасателей.
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